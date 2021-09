Paura a Torino: grosso incendio in centro

Una vasta nube di fumo visibile a distanza. E paura per la gente che passava in centro a Torino, dove in via Lagrange, nei pressi di piazza Carlo Felice è scoppiato un grosso incendio.

Le fiamme sarebbero divampate dalle mansarde di un palazzo per cause ancora da accertare.

Sul posto varie squadre dei vigili del fuoco con autoscala mentre la colonna di fumo nero è visibile da varie zone della città.

Il palazzo è stato evacuato e non risultano feriti. La proprietaria dell’alloggio andato in fiamme è stata soccorsa dai sanitari del 118. Sul posto è arrivato anche l’assessore all’ambiente Alberto Unia: “Dobbiamo fare delle verifiche tecniche e capire se ci sono e quanti sono gli sfollati. Sembra che in questo momento le mansarde fossero disabitate, in ogni caso la citta’ c’è”