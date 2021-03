Non basta la zona rossa, il Piemonte a Pasqua non vuole rischiare un ulteriore aumento dei contagi da Covid e sta pensando a misure ancora più severe di quelle imposte dal governo nazionale.

Domani il presidente della Regione Alberto Cirio ne discuterà in un incontro con gli enti locali ma tra le ipotesi ci sono quelle di supermercati chiusi dalle ore 13 del giorno di Pasqua e per tutta Pasquetta e il divieto di spostarsi in seconde case per chi non è residente in regione.