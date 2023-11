Pacchetto di sigarette a 12 euro e divieti estesi, nuova stretta contro il fumo in Francia

(Adnkronos) – Arriverà a costare 12 euro un pacchetto di sigarette nel 2025 in Francia e addirittura 13 euro, nel 2026. Sempre più difficile, quindi, per i francesi continuare a fumare e non solo per una questione economica. La stretta messa in atto dal governo di Parigi riguarda anche i luoghi dove sarà consentito fumare. Al di là del divieto già in vigore dal 2006 per i locali al chiuso, infatti, sarà proibito fumare in spiaggia, nei parchi pubblici, nei boschi e intorno ad alcuni luoghi pubblici, in particolare alle scuole. Si tratta, come ha spiegato il ministro della Sanità Aurélien Rousseau presentando il suo piano in due fasi, della ''misura più efficace contro il tabacco, secondo l'Oms e tutti gli studi indipendenti sull'argomento''. Nel corso di una conferenza stampa, Rousseau ha affermato che ''gli spazi liberi dal tabacco saranno la norma''. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)