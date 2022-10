Ospedale alla Pellerina, Russi (M5s): “Impatto ambientale troppo forte” 

Non convince la scelta dell’area giostre della Pellerina come luogo per realizzare il nuovo ospedale di Torino. Contro quanto annunciato dal sindaco Lo Russo a parlare è il capogruppo del Movimento 5 Stelle Andrea Russi: “Riteniamo assolutamente necessaria l’istituzione di una nuova struttura ospedaliera che possa rispondere alle esigenze sanitarie del quadrante ovest della Città, ma crediamo che la scelta di Parco Carrara abbia diverse criticità. Siamo certi che non esistessero in zona altre aree dismesse, o in trasformazione, su cui realizzare una struttura così impattante?”

Per questo Russi annuncia che “depositeremo un atto in consiglio comunale chiedendo che venga individuato un luogo idoneo che non abbia un così forte impatto ambientale e chiederemo a tutte le forze politiche di sottoscriverlo”.

“Non si può pensare – dice – di realizzare un ospedale sacrificando uno dei parchi più grandi di Torino. Tra l’altro, proprio lunedì, era stato lo stesso assessore Mazzoleni a dichiararsi contrario al consumo di nuovo suolo, in linea con le indicazioni del Pnrr”. Altre problematiche evidenziate dal consigliere, “la viabilità e gli spazi: quell’area – osserva – non ha metrature idonee allo sviluppo orizzontale di un grande ospedale e la struttura, a meno di non nascere sottodimensionata, dovrà necessariamente estendersi in altezza, con prevedibili aumenti dei costi di realizzazione. Infine – conclude – è una scelta che porta all’eliminazione dello storico luna park, uno dei luoghi di socialità più amati di quella parte di città”.