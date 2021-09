Sarebbe un litigio scoppiato nei pressi del Mercato Centrale all’origine dell’accoltellamento costato la vita a un uomo di 65 anni di origine magrebina.

L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio. Sul posto gli agenti della squadra mobile per ricostruire l’accaduto e i vigili urbani.

Si indaga anche per capire i possibili collegamenti con il ritrovamento di un uomo con ferite da taglio in piazza Statuto. La polizia lo ha accompagnato in ospedale, con sè aveva un coltello.