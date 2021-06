Nuove dosi di Johnson&Johnson a Torino

Quasi cinquemila dosi di vaccino Johnson&Johnson sono in consegna oggi per il torinese. In mattinata alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, prenderanno in carico i vaccini a Chiavari e proseguiranno il loro viaggio, per raggiungere la loro destinazione finale presso le strutture della provincia.

Le consegno sono previste alla Farmacia Ospedaliera di Rivoli per 1500 dosi, a Cambiano saranno consegnate 800 dosi e ad Ivrea saranno consegnate 1300 dosi Johnson&Johnson. La consegna per l’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino è di 2500 dosi.

In totale il Corriere SDA in collaborazione con l’Esercito Italiano consegnerà in Italia 206.100 dosi di vaccini Johnson&Johnson.