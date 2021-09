Sganga: tour dei quartieri in bicicletta per conoscere i problemi della città

L’appuntamento è domenica 19 settembre dalle ore 10.30. Tutti in bicicletta per i quartieri di Torino con un pic nic al Valentino. E’ l’iniziativa lanciata dalla candidata sindaca del Movimento 5 Stelle Valentina Sganga che invita i torinesi alla pedalata “per rimanere a contatto con la realtà di Torino e parlare delle criticità da risolvere”.

Il percorso a tappe prenderà il via da Parco Ruffini dove, spiega Sganga, “avremo modo di parlare con i candidati e con tutti coloro che vorranno unirsi. Proseguiremo per la ciclabile di corso Rosselli – illustra -, Parco Mennea, Parco della Clessidra, via Camogli, via Giordano Bruno, corso Bramante”.

Passando per la nuova ciclabile di via Nizza il tour arriverà al Parco del Valentino per il pranzo al sacco e proseguirà poi lungo i Murazzi per arrivare a Parco Michelotti e al Motovelodromo e concludersi al Parco del Meisino. In caso di maltempo l’evento verrà riprogrammato.