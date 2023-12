Napoli, tenta di strangolare il fratello e poi lo accoltella: fermato 60enne

(Adnkronos) – Ha tentato di strangolare il fratello durante una lite e poi lo ha accoltellato all'addome e al braccio. Per questo un 60enne è stato fermato dai carabinieri do Pomigliano d'Arco con l'accusa di tentato omicidio, aggravato dai futili motivi, del fratello convivente di 53 anni.

La vittima è stata trasportata al pronto soccorso di Nola in codice rosso. Ha poi lasciato l’ospedale volontariamente, non in pericolo di vita. I militari hanno raccolto la sua testimonianza e analizzato il sistema di videosorveglianza installato in zona. Hanno quindi rintracciato e fermato il 60enne, ora in carcere in attesa dell’udienza di convalida. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)