Mottarone, Cassazione annulla i domiciliari per gli indagati

La Cassazione ha annullato con rinvio a una nuova sezione del Tribunale del Riesame di Torino il provvedimento con cui lo scorso ottobre era stato accolto il ricorso della Procura di Verbania e disposti gli arresti domiciliari per Luigi Nerini ed Enrico Perocchio due degli indagati per la tragedia del Mottarone, costata la vita a 14 persone nel maggio dello scorso anno. La decisione della suprema corte, che era attesa per venerdi’ scorso, e’ stata resa nota solo poco fa. La corte, si legge nella decisione, “annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di Luigi Nerini e rinvia per un nuovo giudizio al tribunale di Torino. Annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di Enrico Perocchio limitatamente alla scelta della misura e rinvia per un nuovo giudizio al riguardo al Tribunale di Torino. La corte rigetta nel resto il ricorso di Enrico Perocchio”.