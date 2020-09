Fase 2, movida a Torino: pattuglie interforze per i controlli

Controlli speciali nelle zone della movida torinese, da piazza Vittorio – Murazzi compresi – al Quadrilatero passando per San Salvario e piazza Santa Giulia, in occasione della riapertura al pubblico di bar e locali in Piemonte, avvenuta oggi.

Confermato il piano del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi nuovamente questa mattina, coordinato dal prefetto di Torino Claudio Palomba.

“Si è stabilito di intensificare i controlli in quelle zone – spiega il Prefetto – Ieri abbiamo ricevuto anche segnalazioni di alcuni piccoli negozi di alimentari che non avrebbero rispettato le norme”, che a Torino prevedono il divieto di vendita di alcolici dopo le 19 nelle zone della movida.

“Saranno effettuati controlli interforze in tutte le zone” conclude Palomba. Ieri sono stati segnalati assembramenti in alcune piazze del centro. Al momento è considerato assembramento un raduno di una decina di persone, che non rispettano tra loro la distanza di sicurezza.