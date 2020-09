Mobilità dolce, nuove zone in Borgo Vittoria

Nuove aree di mobilità dolce in Borgo Vittoria, Circoscrizione 5. Dopo la sperimentazione della pedonalizzazione di via Vibò la Giunta Comunale ha approvato oggi il progetto di fattibilità economica.

In particolare è stato individuata come area la zona tra le vie Vibò, Conti di Roccavione, Saorgio e Chiesa della Salute, dove la viabilità congestionata e necessita di essere riorganizzata e razionalizzata attraverso azioni di moderazione del traffico e che favoriscano la condivisione degli spazi tra tutti gli utenti della strada e in sicurezza.

Il progetto prevede un’ampia zona 30 estesa a tutto il quadrilatero che comprende il Santuario di Nostra Signora della Salute e la piazza del mercato della Vittoria, dove il diverso regime della circolazione sarà individuato da una segnaletica particolare e imposto da accorgimenti fisici nella sistemazione viabile.

Verranno inoltre posizionate delle vere e proprie ‘porte d’accesso’ con l’obiettivo di segnalare l’ingresso alle zone di ‘spazio condiviso’ tra chi si muove in auto, in bicicletta e a piedi. Rialzi e restringimenti della carreggiata, asfalto colorato, una nuova segnaletica e dissuasori mobili contribuiranno a creare una vera chiara demarcazione, visiva e fisica, con la zona 30. Verranno poi realizzati nasi a protezione dei passaggi pedonali e davanti alla scuola ‘Allievo’ e all’intersezione con le vie Roccavione e Saorgio saranno ampliati i marciapiedi fino a formare delle vere e proprie piazzole, rialzate rispetto alla via e protette con transenne e attrezzate con panche. Per migliorare l’ambiente, ombreggiare e favorire l’ossigenazione dell’aria dove possibile saranno piantati alberi.

Il progetto definitivo sarà approvato a novembre e l’inizio dei lavori sarà nel 2021. La spesa complessiva stimata è di 615 mila euro.