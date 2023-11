(Adnkronos) – Il corpo di un uomo, che dalle prime informazioni sembrava invece di una donna, è stato recuperato dai vigili del fuoco in via Rombon a Milano nello specchio del fiume Lambro. Il cadavere era privo di vestiti e in avanzato stato di decomposizione. Sul corpo non sono stati rilevati segni di violenza. Si attendono gli esiti degli esami più approfonditi per identificare l'uomo e ricostruire le cause della morte. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)