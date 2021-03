Mike Tyson e i bitcoin

C’è chi lo ricorda ancora come uno dei pugili più celebri al mondo. Ma Mike Tyson oltre che un grande sportivo è anche un appassionato di finanza. E ha deciso di scommettere sui Bitcoin. Infatti, è diventato testimonial della celebre criptovaluta. La sua faccia è finita su una banconota di Bitcoin creando il portafoglio Mike Tyson Digital Wallet.

Ma questo è solo l’ultimo passo del campione sportivo nel mondo della finanza. Già nel 2013 Tyson aveva finanziato le piattaforme che consentivano di accettare pagamenti in Bitcoin, oltre ad avere investito in tanti altri settori e prodotti nati dal recente sviluppo digitale come Skype, Uber e Spotify.

Eppure non bisogna essere così famosi per investire in Bitcoin. Anzi ci vuole davvero poco. Complice, anche in questo caso, il progresso tecnologico che ha messo a disposizione di tutti una serie di strumentazioni che consentono un’infinità di utilizzi diversi, dallo svago al lavoro fino agli investimenti finanziari.

Tornando a Mike Tyson la notizia del suo impegno per i Bitcoin ha fatto di certo scalpore nel mondo dello start system, perché si tratta del primo personaggio celebre che fa da testimonial alle criptovalute. Anche se queste monete virtuali stanno prendendo sempre più piede e avendo sempre più successo. Non stupirebbe quindi che altri personaggi famosi seguano l’esempio del pugile statunitense.