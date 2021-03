Vaccini anti Covid allarme a Torino: ci sono gli spazi, ma mancano i medici per farli

I punti per fare i vaccini anti Covid ci sono. E uno in più è stato inaugurato questa mattina nel parcheggio dell’Allianz Stadium della Juventus a Venaria, in provincia di Torino. Quello che mancano sono i medici per vaccinare. È l’allarme che ha lanciato l’assessore piemontese alla ricerca applicata per l’emergenza Covid Matteo Marnati.

“Stiamo attendendo un numero di vaccini superiore a quello che fino ad oggi ci hanno mandato ed è dunque necessario utilizzare tutte le risorse umane che abbiamo a disposizione”, dice Marnati.

“Il problema non è avere tantissimi punti vaccinali, ma concentrarli in modo che le risorse umane che abbiamo a disposizione possano fare più vaccini possibili – aggiunge – Oggi mancano i medici, non i punti vaccinali”.

Marnati ha ricordato che ci sono vari spazi a Torino, dal Valentino alla caserma Moncalieri e ora lo stadio della Juventus. Ed è per questo che la Regione Piemonte nei giorni scorsi ha lanciato un appello per medici, infermieri in pensione e chiunque possa essere reclutato per la campagna vaccinale.

All’Allianz Stadium verrano inoculate 200 dosi al giorno, assicurano dalla Regione.