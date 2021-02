Metro 1, dopo 20 anni il capolinea a Bengasi

Aprirà alla metà di aprile al pubblico, ma la tratta che collega il Lingotto a Bengasi della Metro 1 di Torino è pronto. E sono iniziati i primi test con i treni.

Questa mattina nel viaggio inaugurale sul nuovo tracciato erano presenti l’amministratore unico di Infra.To Massimiliano Cudia, la sindaca Chiara Appendino, l’assessora ai trasporti Maria Lapietra e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

“Oggi è un grande traguardo – sottolinea la sindaca Chiara Appendino -. E’ stato un percorso complesso e lungo. Dopo 20 anni completiamo questa infrastruttura che si inserisce anche su una progettazione di una seconda linea di metropolitana. Tutti ci hanno messo l’anima e il cuore per arrivare a mantenere le tempistiche nonostante il Covid. Rafforziamo ulteriormente il trasporto pubblico locale”.

“In un periodo in cui non ci si può muovere perché il Covid ci obbliga a star fermi – evidenzia il presidente della Regione Alberto Cirio – aprire un qualcosa che ci aiuta a muoverci ci fa pensare che c’è un futuro. Questi sono risultati fondamentali per il futuro della città, ma che ci ricordano che opere straordinarie hanno bisogno di regole straordinarie. Che vuol dire non abbassare un millimetro la guardia per quanto riguarda il rispetto della legalità negli appalti pubblici, ma anche garantire che le opere vengano realizzate”.

Il tratto da Lingotto a Bengasi si estende per 1,9 chilometri e prevede due fermate: Italia 61 e piazza Bengasi. I lavori della prima linea della metropolitana torinese iniziarono il 19 dicembre del 2000 e il primo tratto entrò in servizio in occasione dei Giochi Olimpici invernali del 2006.