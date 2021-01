Magliano (Moderati): “Basta Dad, crea più danni di quanti ne risolve”

Il consigliere comunale e regionale dei Moderati Silvio Magliano si schiera contro la Dad e per il ritorno in presenza degli studenti delle scuole superiori ancora costretti alla didattica a distanza.

“Prolungare ulteriormente la Dad rischia di risolversi in danni ancora più gravi per i nostri ragazzi. Sono dalla parte di chi manifesta perché la scuola torni in presenza” ha afferto il capogruppo dei Moderati.

“Tornare a una socialità quotidiana e a un rapporto diretto con insegnanti e compagni di studi è ormai un’urgenza assoluta – afferma Magliano -, in particolar modo per gli studenti adolescenti. I danni, psicologici e fisici, del prolungarsi della modalità a distanza della didattica sono ormai un fatto pacifico e riconosciuto dagli esperti”.

Per Magliano “se oggi le scuole sono ancora in parte chiuse è anche per colpa del tempo perso e delle occasioni mancate dalla politica e gli studenti dai 14 ai 18 anni pagano il prezzo più alto, così come le loro famiglie, di questa situazione. Da convinto sostenitore della didattica in presenza, continuo a parlare di occasione persa”, conclude il consigliere.