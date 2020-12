L’annuncio dei consiglieri regionali Francesca Frediani e Giorgio Bertola di addio al Movimento 5 stelle scuote e divide i pentastellati. Infatti la scelta di passare al gruppo misto di due che erano tra i più longevi Cinque Stelle in Regione ha aperto il dibattito nel Movimento. E non tutti hanno contestato la loro scelta.

Anzi, le consigliere comunali Daniela Albano e Viviana Ferrero si sono dimostrate solidali e dispiaciute per la fuoriuscita di Frediani e Bertola.

Albano, che non ha mai nascosto le critiche nei confronti di certe posizioni e scelte dei vertici pentastellati, scrive su Facebook: “L’immagine evocata da questa notizia è quella di una collina, scavata piano piano dall’interno; sulla cima di questa collina i vertici del M5s stanno tranquilli chiacchierando a prendere il sole. Le persone che se ne vanno non sono solo individui ma sono coloro che hanno contribuito a costruire il Movimento e soprattutto a riempirlo di contenuti, cosa rimane del Movimento man mano che le persone abbandonano portandosi via lotte storiche e argomenti sviluppati e approfonditi negli anni con competenza e dedizione?”.

Anche Ferrero sottolinea come: “Se dovessi mettere una croce su ogni persona che ha lasciato il Movimento 5 Stelle avrei un album di fotografie simile a un cimitero… Le grandi battaglie per il cambiamento e per l’ ambiente rimangono. Ci si rivede sul campo. Come sempre e con lo stesso impegno”.