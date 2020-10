Lockdown in Piemonte? Cirio: “Dipende da prudenza cittadini”

L’ipotesi di un nuovo lockdown in Piemonte non è poi così remota, ma dipende dalla responsabilità dei cittadini. Lancia un chiaro messaggio il presidente del Piemonte Alberto Cirio intervenuto su Raidue e commentando l’aumento dei contagi in regione.

Le possibilità di chiudere nuovamente tutto sono “proporzionali alla nostra imprudenza personale”. “Noi possiamo fare tutte le azioni del mondo – ha aggiunto – ma tanto, tutto, dipende da come uno si comporta. Dobbiamo limitare al massimo i contatti che non sono essenziali, dobbiamo indossare la mascherina e mantenere le distanze. Se facciamo queste cose potremo avere dei dati. Io posso dire, in questo momento, che sono quattro giorni che nel mio Piemonte la curva rimane piatta”.