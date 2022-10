Lo Russo: “Olimpiadi hanno cambiato Torino”

Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo è oggi a Losanna, al Cio, per l’incontro dei sindaci delle città che hanno ospitato eventi olimpici e paralimpici o che si candidano a farlo. E in questa occasione spende parole di elogio per l’esperienza di Torino 2006: “Se non ci fossero state le Olimpiadi e le Paraolimpiadi a Torino nel 2006 la nostra città oggi sarebbe molto diversa e molti eventi non si sarebbe neanche potuto pensare di organizzarli negli anni successivi. Con la nostra presenza qui vogliamo non solo riallacciare rapporti internazionali con istituzioni e federazioni sportive internazionali ma soprattutto tornare a pensare a come rilanciare Torino in questa dimensione di sede di grandi eventi sportivi”. Lo scrive sui social: “Una comunità internazionale che si è ritrovata -e che discute di come gli eventi olimpici e paralimpici impattano in termini positivi e negativi sui territori. Specificità locali e storie organizzative diverse che rappresentano un patrimonio conoscitivo per fare sempre meglio, capitalizzare le tante cose fatte bene ed evitare gli errori in futuro”. “Ma al netto di tutto – conclude – le Olimpiadi e le Paraolimpiadi, estive o invernali che siano, rappresentano da sempre una occasione unica per tutte le città. Promuovere lo sport, farsi conoscere nel mondo, internazionalizzare la propria offerta culturale e turistica, ereditare infrastrutture che possono consentire di migliorare nel lungo periodo la vita delle proprie comunità e attrarre e gestire altri eventi internazionali”.