Dal 24 al 29 ottobre torna il Salone dell’Orientamento

Questo pomeriggio alle 14, nella Sala Colonne di Palazzo Civico, è stato inaugurato il Salone dell’Orientamento con la partecipazione di Carlotta Salerno, assessora all’Istruzione, Edilizia scolastica, Politiche giovanili, periferie e rigenerazione urbana della Città di Torino; Caterina Greco, Consigliera delegata all’Istruzione, Sistema educativo e Orientamento Città Metropolitana di Torino; Elena Chiorino, assessore all’Istruzione, Lavoro, Formazione professionale, Diritto allo Studio universitario della Regione Piemonte; Stefano Suraniti, Direttore generale dell’ Ufficio Scolastico Regionale.

A seguire, alle 15, l’incontro “Peculiarità e differenze tra Licei, Istituti tecnici, Istituti professionali e Formazione professionale”, durante il quale alcuni dirigenti scolastici hanno illustrato le caratteristiche e le differenze tra le varie tipologie di percorso scolastico e formativo.

Il Salone dell’Orientamento – organizzato dalla Città di Torino, in collaborazione con Città Metropolitana, Regione Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Ambito territoriale di Torino e con il supporto della Cooperativa O.R.So. – è come da tradizione un’occasione per approfondire la conoscenza dell’offerta formativa presente sul territorio cittadino. Quest’anno al Salone partecipano 71 istituzioni scolastiche e formative torinesi tra istituti statali, paritari e centri di formazione professionale (su 73) e 7 localizzati fuori Torino, che offrono percorsi non attivati in città.

L’edizione 2022 presenta diverse novità: il restyling del sito web (www.saloneorientamentotorino.it), la creazione degli account Instagram e Facebook e del canale Youtube; lo svolgimento in presenza del Pre-Salone 2022 (otto incontri sul territorio che si sono tenuti nella settimana precedente il Salone nelle otto Circoscrizioni cittadine più uno online conclusivo il 21 ottobre); diversi webinar di approfondimento sui temi dell’orientamento e sulle possibili scelte dopo il primo ciclo di studi, come l’incontro “… e se sbaglio la scelta? Le risorse per riprogettare il proprio percorso” di giovedì 27 ottobre alle 17.00; un Learning game, nuovo gioco educativo incentrato sul superamento di più domande a tema orientativo relative alla scelta e alla conoscenza delle opportunità formative.

Restano e si consolidano, invece, le esperienze di Orienta la tua estate (attività estive di confronto e riflessione sulle scelte intraprese), il Contest sulle professioni, che prevede la realizzazione di video interviste ai professionisti del mondo del lavoro, e la Web Radio #RestaalSalone che manderà in onda due puntate, rispettivamente durante gli eventi di inaugurazione e chiusura.

Il Salone sarà così articolato: al mattino le attività saranno dedicate alle scuole secondarie di primo grado, con webinar riservati a ragazze e ragazzi delle classi terze. Nelle giornate di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì si svolgeranno gli incontri “A domanda… risposta: intervista il mondo del lavoro!”, dove allieve e allievi di terza media che hanno partecipato a Orienta la tua estate potranno intervistare giovani professionisti; “A domanda… risposta: intervista la scuola!” è invece il titolo degli incontri programmati il mercoledì e il venerdì, aperti a tutte le classi che potranno intervistare dirigenti scolastici e referenti dell’orientamento.

Durante il pomeriggio, le famiglie, le ragazze e i ragazzi, potranno invece seguire i webinar “Primo incontro con la tua scuola”, con le presentazioni online dei diversi istituti scolastici – in tutto 69 tra licei, istituti tecnici e formazione professionale – che presenteranno la propria offerta formativa all’interno di apposite “stanze” sulla piattaforma Zoom.

Il Salone si concluderà sabato 29 ottobre, al il Cecchi Point – Casa del Quartiere di Aurora, in via Cecchi 17, e sarà dedicato al mondo del lavoro e al tema delle competenze trasversali. Anche quest’anno nella giornata conclusiva si svolgerà la premiazione del Contest “Spazio alle professioni” e del Learning Game.