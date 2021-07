Le opposizioni occupano l’aula contro il “Riparti Slot”

Hanno occupato l’emiciclo dell’Aula del Consiglio Regionale le opposizioni contro il tentativo della maggioranza di portare in approvazione la Legge a favore del gioco d’azzardo.

Dopo settimane di battaglia in aula e una mole di emendamenti presentati la giunta nel consiglio di oggi ha proposto di avvalersi al comma 6 dell’art. 84 del Regolamento del Consiglio, il cosiddetto canguro, che permetterebbe di votare per primi gli emendamenti della Giunta stessa, saltando quelli delle minoranze che di fatto cadrebbero dando il via livera all’approvazione della legge.

Una decisione, spiegano dalla maggioranza, per dare certezze con una certa celerità agli operatori del gioco d’azzardo visto che i termini della legge del 2016 sono scadutu.

“È incredibile sostenere che la presentazione di un nuovo disegno di legge possa costituire un fattore di incertezza e quindi legittimare la violazione delle leggi esistenti” commenta il capogruppo di Luv Marco Grimaldi.

“Che ne pensa la destra piemontese? Siccome proponiamo da anni la legalizzazione della cannabis a scopo ricreativo, posso annunciare che nell’attesa si può cominciare a coltivarla nei giardini pubblici? Lega e soci giocano d’azzardo con la salute delle persone, si preparano a smantellare una legge che ha portato a meno slot, meno scommesse e meno povertà, e non riescono neanche a nascondere quanto tutto questo sia un favore a qualcuno. Abbiamo occupato l’emiciclo dell’Aula per fermare questa scempio. Cirio dove sei? Forse in una sala slot con Damilano a festeggiare la vostra promessa elettorale mantenuta?”.