La polemica dell’ex Carretto: “Cavallerizza è fallimento politica M5s”

Si toglie subito un sassolino dalle scarpe Damiano Carretto, fuoriuscito dal Movimento 5 Stelle per entrare nel Gruppo Misto in consiglio comunale. Commentando il progetto approvato oggi dalla giunta comunale che riguarda la Cavallerizza Reale l’ex pentastellato non ha dubbi: “Una bella privatizzazione portata avanti dal M5S che piace tanto al Pd”.

D’altronde già quando era parte della maggioranza in Sala Rossa quella della Cavallerizza era stata per Carretto una delle battaglie più dure combattute contro l’ipotesi di ingerenze private nella riqualifica del patrimonio Unesco. E ora dice: “Un fallimento totale del Movimento 5 Stelle, e sì, quindi anche mio che non sono riuscito a impedirlo. Peccato. Anni di lotte e sogni per poi realizzare il progetto di Compagnia di San Paolo e del Pd”