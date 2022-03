Juve, inchiesta Prisma: Dybala ascoltato in Procura 

È arrivato in procura a Torino poco dopo le 15 Paulo Dybala. L’attaccante della Juventus sarà ascoltato come testimone dai pm che indagano nell’ambito dell’inchiesta Prisma che vede coinvolta la dirigenza bianconera per presunte fatture false legate a operazioni inesistenti e false comunicazione digitale borsa.

Ieri ci sono state nuove perquisizioni mentre gli inquirenti stanno indagando sugli accordi tra società e calciatori che ha portato alla riduzione degli ingaggi durante la pandemia.

Dybala oggi era atteso alle 15 alla Continassa per allenamenti ma invece è stato convocato in procura.