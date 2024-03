Justmary, startup milanese di delivery di cannabis light, apre nel Regno Unito

Leader in Italia delle consegne a domicilio di cannabis light, popper e derivati CBD, Justmary, tramite il nuovo sito Justmary.co.uk , per venire incontro alle richieste dei nostri clienti e ampliare il nostro raggio d’azione, è orgogliosa di annunciare che il servizio di spedizione abbraccia ora anche il mercato inglese, aggiungendosi a quello italiano e francese. Questo significativo passo avanti è reso possibile grazie alla formazione di una partnership strategica con Royal Mail, il prestigioso servizio postale del Regno Unito, noto per la sua affidabilità e efficienza.

Con questo nuovo sviluppo, Justmary.com porta l’eccellenza e la qualità del made in Italy direttamente alle porte dei consumatori britannici. La partnership con Royal Mail garantisce che ogni prodotto venga consegnato con la massima cura e puntualità, mantenendo gli standard elevati che i clienti di Justmary.com si aspettano e apprezzano.

Un Passo Verso la Globalizzazione L’espansione di Justmary nel mercato britannico segna un momento cruciale nella strategia di globalizzazione dell’azienda. “Questa mossa rappresenta non solo una significativa espansione geografica per il nostro marchio, ma anche un importante passo avanti nel nostro impegno a portare la qualità italiana a una platea globale”, ha dichiarato Matteo M., CEO di Justmary.com.

Benefici per i Clienti nel Regno Unito I clienti nel Regno Unito possono ora accedere a una gamma più ampia di prodotti di alta qualità, apprezzati in Italia per il loro design impeccabile, la loro artigianalità e la loro autenticità. “Siamo entusiasti di offrire ai nostri nuovi clienti nel Regno Unito l’opportunità di scoprire e godere dei prodotti che hanno reso Justmary un nome familiare in Italia”, ha aggiunto Matteo M..

Una Partnership Forte La collaborazione con Royal Mail è un pilastro fondamentale di questa espansione. Grazie alla sua vasta rete e alla profonda conoscenza del mercato logistico britannico, Royal Mail è il partner ideale per Justmary.co.uk nel suo viaggio di crescita internazionale. Insieme, Justmary e Royal Mail si impegnano a garantire che ogni consegna sia all’altezza delle aspettative dei clienti, con la stessa passione e dedizione che caratterizzano il servizio Justmary in Italia.