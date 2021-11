Iveco, scissione da Cnh e obiettivo sostenibilità

La scissione di Iveco Group da Cnh Industrial sarà effettiva dal primo gennaio 2022 mentre il primo giorno di negoziazione delle azioni di Iveco Group sarà il 3 gennaio 2022.

Tra il 19 e il 22 novembre inizierà un “non- deal roadshow” mentre 23 dicembre 2021 si terrà l’assemblea straordinaria degli azionisti di Cnh Industrial in occasione della quale verrà richiesta l’approvazione definitiva degli azionisti alla scissione

Dopo la scissione, Iveco Group diventerà la holding di un gruppo globale impegnato nella progettazione, produzione, commercializzazione, vendita, manutenzione e finanziamento di veicoli industriali, veicoli commerciali, autobus e veicoli speciali antiincendio, per la difesa e altri usi, nonché di motori a combustione, sistemi a propulsione alternativi, trasmissioni e assali per quei veicoli, motori e sistemi di propulsione alternativi per macchine agricole e movimento terra e per applicazioni marine e di generazione di energia.