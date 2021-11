“Atc cosa aspetta ad assegnare le case?” Domenica assemblea a Torino

Un’assemblea popolare per affrontare la questione delle case popolari di fronte ai ritardi nei nuovi bandi Atc. Si svolgerà domenica pomeriggio a Torino per riunire tutti coloro che hanno fatto domanda per una casa popolare e ancora non hanno ricevuto risposta o che si trovano esclusi dai criteri di accesso ma hanno bisogno di un tetto sotto cui stare.

“Le case non vengono assegnate, Atc sbaglia i conteggi dei bollettini e ruba soldi, non ristruttura le case, non risolve i problemi degli assegnatari e soprattutto usa i soldi per sfrattare chi è indietro con i pagamenti oppure non è intestatario ufficiale. Parliamone e organizziamoci insieme” spiegano gli organizzatori dell’assemblea.