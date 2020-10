Inizia il lunedì di protesta a Torino: taxi in piazza Castello contro chiusure

Mentre per la serata sono attese due manifestazioni di protesta contro il nuovo Dpcm firmato ieri da Conte e che prevede la chiusura alle ore 18 per bar e ristoranti e lo stop a cinema, teatri e palestre, già questa mattina i taxisti torinesi hanno occupato piazza Castello in protesta.

Oltre 180 auto bianche si sono date appuntamento sotto il palazzo che ospita la Regione Piemonte: “Se in città tutto è chiuso chi prenderà i taxi?”, si domandano non nascondendo preoccupazioni per il loro lavoro visto lo stop di molte attività.