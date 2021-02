Inchiesta smog, Lavolta: “Stupito, ambiente al centro di mia politica”

“Provo un senso di stupore nel vedermi indagato insieme ad altri amministratori in un procedimento che mette in discussione l’ impegno per l’ambiente e il rovesciamento del paradigma contro lo smog e per l’aria pulita in città. Una materia complessa che abbiamo affrontato sempre con attenzione determinazione e impegno. Con risultati concreti. Evidenze che mostrerò agli organi competenti e che tuttora rappresentano un pallino irrinunciabile della mia azione politica” è il commento dell’ex assessore all’Ambiente e oggi consigliere comunale di Torino, Enzo Lavolta.