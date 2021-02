Metro chiusa e disagi, Petrarulo chiede comunicazioni urgenti alla sindaca

Il capogruppo della “Lista Sicurezza e Legalità verso Forza Italia” Raffaele Petrarulo ha presentato una richiesta di comunicazioni urgenti alla Sindaca in merito alla chiusura di alcune fermate della metro che hanno creato disagio ai passeggeri e assembramenti sui mezzi pubblici.

Petrarulo chiede di conoscere come mai “non vi sia stata alcuna comunicazione tempestiva ed ufficiale alla cittadinanza da parte di GTT sul fermo della metro nella giornata di mercoledì, causa intervento di manutenzione urgente e non rimandabile”.

Inoltre il consigliere chiede anche “di sapere per quale motivo GTT non abbia provveduto a predisporre servizi aggiuntivi di bus in maniera adeguata per numero e capacità di trasportati causando così, in piena pandemia, assembramenti pericolosi”.