In piazza per il compleanno di Emanuela. Nuova iniziativa di Pietro Orlandi: “Per rompere il silenzio”

Nuova iniziativa di Pietro Orlandi in occasione del 56° compleanno della sorella Emanuela per chiedere verità e giustizia a quarant’anni dalla sparizione della ragazza con la fascetta.

L’appuntamento è in piazza Cavour a Roma alle ore 15.30 di sabato 13 gennaio. Un luogo non casuale dove ha sede il Palazzo di Giustizia. Una manifestazione per mantenere viva l’iniziativa e il ricordo della sorella sparita nel nulla il 22 giugno 1983. ”Chiunque voglia sinceramente la verità è sempre spaventosamente forte”. E’ la frase di Dostoevskij riportata nella locandina della manifestazione. “L’obiettivo è rompere il silenzio” dichiara Pietro Orlandi, reiterando le accuse al Vaticano ed ai segreti che custodisce sulla vicenda.

“Più saremo e più forte sarà il messaggio a chi vuole continuare ad occultare la verità. Dobbiamo dare una risposta forte al silenzio che dall’estate sta avvolgendo questa storia” è il suo auspicio.

L’appello della manifestazione ha l’obiettivo di respingere quello che Pietro definisce il tentativo di far dimenticare, di abbassare l’attenzione: “Devono capire tutti (Vaticano, politica, Procura, media) che la sete di giustizia non si può silenziare.

Pietro, dopo oltre quarant’anni vi è preoccupazione per una certa stanchezza sul caso nell’opinione pubblica e nei media? Questo dopo il picco di attenzione registrato l’11 luglio presso l’Associazione della Stampa Estera a Roma in un momento aveva ripreso forza una discutibile pista sessuale con attacchi al suo zio Mario Meneguzzi.

Quella che non manca sicuramente è la stanchezza dell’opinione pubblica, la solidarietà delle persone è sempre tanta ed è sicuramente la forza che mi spinge ad andare avanti e non mollare mai.

La commissione d’inchiesta parlamentare Orlandi Gregori ha avuto vita difficile, dopo il passaggio all’unanimità alla Camera del 23 marzo, ora sono diverse le voci che denunciano una scarsa verve operativa dopo la sua definitiva approvazione. Ora cosa si aspetta?