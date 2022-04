Impiego volontari Eurovision: “A quattro giorni dal Primo Maggio bocciata mozione Cinque Stelle”

“Oggi il Partito Democratico di Torino, a 4 giorni dalla manifestazione del Primo Maggio, ha pensato bene di bocciare una nostra mozione (Sinistra Ecologista addirittura astenuta) nella quale chiedevamo:

1) di prevedere l’impiego di volontari solo per attività accessorie e non strutturali all’evento

2) di stilare un codice etico che ne tutelasse la loro sicurezza e formazione e distinguesse in maniera chiara quali attività potessero svolgere e quali no

3) prevedere una retribuzione per chiunque presti la propria attività lavorativa durante l’evento. Dispiace constatare che a parole e su un palco sono sempre pronti a difendere i diritti dei lavoratori, poi, alla prova dei fatti, se ne lavano le mani”, lo sostiene il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in consiglio comunale di Torino Andrea Russi.