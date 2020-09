Arriveranno domani i primi pazienti alle Ogr di Torino, dove è stato allestito un ospedale da per accogliere le persone colpite da coronavirus.

Nella struttura, realizzata in soli 12 giorni sono previste 12 stanze per un totale di 90 posti dedicati ai pazienti in via di guarigione: 56 posti letto di degenza, 30 di terapia subintensiva e 4 di terapia intensiva potenziabili fino a 12 in caso di necessità.

Credits: Modo eventi

Montaggio: Giorgio Masino