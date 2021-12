Il cuore in scena per “Il Sogno di Samuele”: spettacolo solidale al Teatro Erba

Venerdì 17 dicembre alle 21, presso il Teatro Erba di Torino, andrà in scena uno spettacolo solidale curato da Adriana Cava e Fabrizio Voghera per sostenere le molteplici attività dell’Associazione “Il Sogno di Samuele”, fondata dai genitori di Samuele Callegaro dopo la sua morte prematura a soli 10 anni.

“Il Cuore in Scena” coinvolgerà il pubblico con l’arte della danza, del canto, della musica e della magia, anche grazie alla partecipazione dell’illusionista e prestigiatore Natalino Contini.

La serata (biglietto d’ingresso a 20 €), condotta da Angelo Cauda co-fondatore dell’Associazione culturale “Era ora”, rappresenta il sodalizio artistico tra Adriana Cava e Fabrizio Voghera che

dura ormai da molti anni e che ha prodotto spettacoli di grande valore artistico.

I ballerini della Compagnia diretta da Adriana Cava, accompagnati dalle meravigliose

voci di Fabrizio Voghera e Valentina Camilleri, interpreteranno le arie tratte dai

musical più famosi: Alice in Wonderland, La cage aux folles, Notre Dame de Paris,

Giulietta e Romeo. Saranno eseguiti inoltre alcuni brani tratti da “Otello. L’ultimo bacio” prodotto e ideato da Fabrizio Voghera.

Fin dagli inizi della sua attività, Adriana Cava è stata fermamente determinata a valorizzare, come merita, la jazz dance: la sua compagnia infatti organizza ogni anno numerosi spettacoli in tourneè in Italia e all’estero, partecipando abitualmente alle rassegne e ai festival più importanti.

Composta da dodici ballerini stabili, la compagnia torinese è spesso affiancata da etoiles internazionali, vantando importanti collaborazioni con coreografi quali Andrè De La Roche, Steve La Chance, Vinicio Mainini, Thierry Sirou e con protagonisti di importanti musical quali Fabrizio Voghera, Tania Tuccinardi, Ilaria De Angelis, Laura Ruocco e Antonello Angiolillo.

«Sono davvero lieta di aver organizzato, con l’aiuto di Fabrizio, questa serata solidale – spiega Adriana -, con lo scopo primario di fornire sostegno economico ai progetti dell’associazione mappanese Il Sogno di Samuele. Vogliamo dare speranza e gioia al pubblico nonostante il periodo difficile che stiamo attraversando».

Il Sogno di Samuele Onlus aggiunge tasselli importanti ai suoi progetti di solidarietà che si concretizzano nella missione salesiana di Sarh-Kassai in Ciad (Africa centrale).

Nel 2011 si realizza la prima scuola elementare, mentre nel 2015 viene costruita anche la scuola materna per i più piccoli.Questo servizio educativo continua grazie al sostegno a distanza che garantisce attrezzature e insegnanti qualificati ai bambini di quella terra e alle loro famiglie. Il 6 ottobre 2019 viene posata la prima pietra del Nuovo Centro Polifunzionale e Oratorio di Mappano (TO), il paese dove Samuele ha vissuto i suoi splendidi 10 anni.

Nel 2020 partono gli scavi e crescono le fondamenta della struttura che verrà completata necessariamente per lotti funzionali in base alle disponibilità economiche.