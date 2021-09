Icardi e il convegno sul Covid. M5s: “Strizza l’occhio ai No Tav”

L’assessore alla sanità Luigi Icardi sotto accusa per la sua partecipazione a un convegno sul Covid organizzato da una senatrice leghista. Per il gruppo consiliare regionale del Movimento 5 Stelle: “Mentre il Piemonte si appresta ad avviare la terza fase della campagna vaccinale, l’assessore alla Sanità Luigi Icardi partecipa a un convegno borderline dove rimbalzano posizioni molto vicine al popolo No Vax e con relatori ostili alla vaccinazione”.

“Come se non bastasse – sostengono M5s – Icardi apre la porta alla Invermectina, una cura non riconosciuta da Aifa, Ema e Fda. E’ un atteggiamento irresponsabile, specie se proviene da chi governa la sanità del Piemonte”.

“Pensiamo – aggiunge il gruppo regionale M5s – che in cima alle priorità dell’assessore alla Sanità vi debba essere la campagna vaccinale, che non ha visto il Piemonte eccellere, e l’abbattimento delle liste d’attesa dopo gli stop forzati a causa della pandemia. Strizzare l’occhio a certi ambienti non è utile a nessuno, anzi contribuisce a evidenziare la solitudine di un assessore che, unico in Italia, ha preso parte a questa iniziativa discutibile. Al contrario servono comportamenti e dichiarazioni che incoraggino i cittadini, che ancora non l’hanno fatto, a vaccinarsi senza paura”.