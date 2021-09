I buttafuori di Appendino: Nuova Società non è stata invitata alla conferenza di fine mandato

Da ieri ci rimbomba in testa una domanda. Ci chiediamo come mai Nuova Società non sia stata invitata, a differenza di molte altre testate, alla conferenza stampa di fine mandato della sindaca di Torino Chiara Appendino.

Pensavamo che certe “purghe” fossero finite, dopo che alcuni soggetti erano stati costretti, soprattutto per guai giudiziari, a dare le dimissioni. Personaggi che non potevano così fare più da filtro, dopo aver diviso la lavagna tra buoni e cattivi. Quando il nostro giornale, indipendente, veniva considerato megafono dell’opposizione all’amministrazione pentastellata.

Invece ci ritroviamo oggi a non poter raccontare cosa si è detto alla conferenza stampa di Appendino, per il semplice motivo che qualcuno ha preferito dimenticarsi della nostra esistenza. Questo ci dispiace anche perché veniamo pizzicati da alcuni sospetti dopo aver appurato che a organizzare la conferenza non è stato l’ufficio stampa istituzionale della sindaca, il quale a differenza di chi c’era prima ci ha sempre mandato comunicazioni e inviti e con il quale c’è un ottimo rapporto di collaborazione come è giusto che sia tra testate e uffici stampa.

Chi nei giorni precedenti non ha comunicato a Nuova Società, che logicamente sapeva della conferenza stampa da altre fonti ma che per abitudine non si imbuca dove non è invitata, lo ha fatto coscientemente. E questo ci preoccuperebbe, come accadeva quando i pitbull erano di guardia fuori da Palazzo, se fossimo a inizio di un mandato. Ma visto che ormai siamo alla fine, sorridiamo amaramente, però convinti che in questi anni il nostro lavoro di opinione, inchiesta e cronaca, sia sempre stato fatto in maniera corretta. Dal caso Ream ai documenti che pubblicavamo sui bilanci, ma anche le critiche a opposizione e maggioranza. Sono solo alcuni esempio Ugualmente in questi cinque anni abbiamo chiesto più e più volte alla sindaca Appendino un’intervista, ma l’unica risposta è stata il silenzio. Insomma, come si dice siamo stati rimbalzati.

Delusi da certi comportamenti che però non ci feriscono più di tanto andiamo avanti nel nostro lavoro quotidiano.