I No Green Pass occupano il rettorato in via Verdi

Rettorato occupato per protesta da parte dei No Green Pass. L’azione di studenti ma anche di altre persone che protestano contro il Certificato Verde è avvenuta nel corso della notte quando è stata occupata simbolicamente l’Aula Magna di via Verdi dove oggi si sarebbe svolta la conferenza stampa sull’accordo tra l’Università di Torino e l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e spostata alla vicina Cavallerizza Reale.

Prima di entrare nell’ateneo è stata consegnata una lettera al rettore, Stefano Geuna, in cui i No Green Pass spiegano le ragioni della protesta e chiedono di eliminare l’obbligo del certificato per gli studenti e i lavoratori universitari.