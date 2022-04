I No Green Pass in piazza contro Draghi, tensioni davanti al Comune

Il movimento de La Variante Torinese che si oppone al green pass si è dato appuntamento già da questa mattina per protestare contro il presidente del Consiglio Mario Draghi atteso a Torino nel pomeriggio per la firma del Patto per Torino.

Un centinaio di manifestanti guidati dal leader Marco Liccione e con striscioni e cartelli si sono ritrovati in Piazza Palazzo di Città. “Draghi Torino non ti vuole” recita lo striscione esposto dai no green pass.

Non sono mancati momenti di tensione con il cordone di polizia messo a guardia del palazzo comunale, qualche spinta e agitazione, ma nessuna carica.

Nel pomeriggio, quando Draghi sarà a Palazzo di Città, sono attese altre proteste e saranno in piazza Cobas, Usb, Potere al Popolo, e centri sociali.