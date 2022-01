Hai cominciato a fumare e te ne sei pentito

Siamo tantissimi quelli che, spesso durante l’adolescenza, per i più svariati motivi, hanno cominciato a fumare. Spesso è una cosa che si fa per puro spirito d’imitazione, magari per sentirsi più grandi e più affascinanti. Dopo qualche anno però ci si rende conto che la qualità della vita si è drammaticamente abbassata. Siamo nervosi quando non riusciamo a reperire le sigarette, ci dicono che puzziamo di nicotina e che dobbiamo andare a fumare fuori. Facciamo fatica a salire le scale di casa perché ci è rimasto poco fiato. Anche il portafogli accusa il colpo della nostra dipendenza da sigarette, alleggerendosi sempre di più.

Puoi provare tanti metodi per smettere di fumare.

Ci sono tante strade da intraprendere per liberarsi da questa dipendenza. Praticare lo sport, sottoporsi a sedute di ipnosi oppure acquistare delle gomme, dei cerotti o delle sigarette elettroniche. Per tutte queste soluzioni però, c’è sempre bisogno, immancabilmente, di un ingrediente di base: la consapevolezza del volere smettere di fumare. Inoltre, aldilà di questo fattore, tutti questi metodi hanno anche degli aspetti che li rendono difficilmente praticabili. La mancanza di tempo nel caso dello sport, la difficile reperibilità dei liquidi nel caso delle sigarette, l’invadenza fisica nel caso dei cerotti, il costo delle sedute d’ipnosi, e così via.

Ma c’è un metodo moderno e innovativo che può aiutarvi senza particolari sforzi

Per esempio nei negozi online come Snusdirect potete trovare i sacchetti di nicotina a prezzi convenienti. Sono dei piccoli sacchettini in plastica che si mettono tra il labbro superiore e i denti, che funzionano un poco come delle caramelle. Li potete trovare di diversi gusti: cannella, limone, menta, solo per dirne alcuni, e con diversi dosaggi di nicotina. Sono composti da acqua sale e fibre vegetali, senza zuccheri aggiunti. Inoltre non macchiano i vostri denti, non producono cattivo odore e, cosa molto importante, hanno un effetto a lungo termine.