Gtt e Infra.To, Lo Russo nomina i nuovi membri dei Cda

Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha indicato al Consiglio Comunale di Torino le sue scelte per i nuovi membri dei Cda di Gtt e Infra.To.

Per quanto riguarda il Gruppo torinese trasporti il primo cittadino ha designato come presidente Antonio Fenoglio, come ad Serena Lancione e come consigliere Michele Paolino. Per Infra.To presidente sarà Bernardino Chiaia e come consiglieri Massimo Guerrini e Cristina Manara. Ai vertici dei consigli sindacali delle due società sono stati rispettivamente designati per Gtt Luca Asvisio e per Infra.To Pier Luigi Passoni.