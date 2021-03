Giornata mondiale dell’acqua: una settimana di iniziative Smat

Si celebra come ogni anno il 22 marzo la Giornata Mondiale dell’Acqua. E Smat ha organizzato una serie di iniziative online per poter porre l’accento sull’importanza dell’acqua come risorsa fondamentale per la vita di tutti noi e sui benefici che porta nelle nostre vite, in linea con il tema scelto dall’ONU per il World Water Day 2021.

Si inizia lunedì 22 marzo con un doppio appuntamento. Smat parteciperà in collaborazione con Hydroaid e con il patrocinio di Unesco Wwp all’evento promosso dal Salone Internazionale del Libro di Torino: un talk con Matteo Caccia e Mario Tozzi dal titolo L’acqua, elemento vitale. Perché è un bene così importante e così fragile. L’evento si svolgerà alle 18.30 sui profili Facebook del Salone del libro, di Hydroaid e di Smat. In apertura del talk sarà trasmesso un contenuto video di Smat “Importante e così fragile”.

Sempre lunedì 22 marzo, sul sito internet aziendale sarà pubblicato il podcast realizzato con la partecipazione di Smat dalla Community #ValoreAcqua e delServizio Idrico Integrato: un settore fondamentale per l crescita e il rilancio sostenibile del Paese ma che deve affrontare continue sfide. Nel podcast si affronterà il tema del ciclo idrico integrato per il rilancio sostenibile della filiera e l’ottimizzazione del suo sviluppo.

Martedì 23 marzo, invece, il presidente Paolo Romano interverrà alla presentazione del Libro Bianco “Valore Acqua per l’Italia 2021” partecipando al panel “Quale ruolo della filiera estesa dell’acqua per il rilancio sostenibile del Paese: la voce dei partner della Community Valore Acqua” con un intervento sul tema Quali attività vengono attuate da Smat per prevenire gli effetti delle variazioni climatiche.

Appuntamenti anche nel weekend. Sabato 27 e domenica 28 sarà possibile seguire il laboratorio digitale SMAT e la Sostenibilità realizzato dal team LEGO Education Innovation in collaborazione con Smat. L’attività è disponibile sul sito internet della Biblioteca Archimede ed è dedicata ai bambini dagli 8 ai 14 anni e alle loro famiglie e si svolge attraverso video, test e giochi interattivi.

La Giornata Mondiale dell’Acquaè stata istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite per celebrare la risorsa e accrescere la consapevolezza della crisi idrica globale, ancora più importante oggi nel pieno di una emergenza sanitaria mondiale.