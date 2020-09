Frida e le altre. Un omaggio alla grande artista e a tutte le donne d’arte e di scienza

Lunedì 13 luglio 2020 dalle ore 21,00 presso il Salone del Tulip Inn, via Guido Rossa 11, a Moncalieri Torino,“Frida e le altre. Le donne, l’arte e la scienza” in cui Sara D’Amario reciterà un omaggio a Frida Kahlo, seguito da brani tratti dallo spettacolo “Sfumature di Donne di Scienza” con la regia di Francois-Xavier Frantz.

Nell’anniversario della scomparsa della grande artista, donna poliedrica, forte e senza paura, che come molte donne ha lottato per la sua indipendenza, presso il salone del Tulip Inn, via Guido Rossa 11, Moncalieri (Torino), Sara D’Amario accompagna il pubblico in un viaggio nel tempo, leggero e divertente, tra l’arte e la scienza.

Protagoniste della serata sono alcune delle donne che hanno rivoluzionato il mondo, che hanno superato i pregiudizi per dimostrare che “l’intelligenza non ha sesso!”.

Dal Messico con la pittrice Frida Kahlo, a Hollywood, con l’attrice e inventrice Hedy Lamarr, a Monte Palomar con l’astronoma Vera Rubin, passando attraverso Ipazia, Sophie Germain, il periodo delle “streghe” e quello delle prime donne laureate… tante vite, tante storie di intelligenza, genialità, tenacia e passione.

Sono proprio le donne, tema centrale nel lavoro dei cinque anni dell’Assessorato alla Cultura e Pari Opportunità a Moncalieri di Laura Pompeo, il fil rouge che accomuna le storie delle coraggiose figure della serata.

“Frida e le altre” è un’edizione speciale e insieme la prosecuzione dell’appuntamento che si tiene sempre lunedì 13, alle 18,30 per la serie “Da Casa Con”, in diretta Facebook. Laura Pompeo incontra Giacinto Di Pietrantonio, curatore e critico d’arte che racconterà di Frida e delle donne nell’arte.

“Da casa con” nasce da un’intuizione di Laura Pompeo durante il lock-down: dialogare attraverso i social con personalità della cultura, dell’impresa, delle istituzioni e della politica, affrontando i temi della crisi, del futuro, della ripartenza. La serie di incontri, ad oggi oltre 30, e’ seguita da migliaia di persone.

La serata “Frida e le altre. Le donne, l’arte e la scienza” è presentata da Laura Pompeo, specialista in materia di beni culturali, che da Assessore ha lavorato a numerosi progetti, tra cui la riapertura del Castello Reale (UNESCO), colpito da incendio nel 2008. Ha ideato e contribuito all’acquisizione del Parco Storico del Castello da parte della Città; è Presidente del Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolitana Torinese (70 biblioteche per 70 comuni) ed è Vicepresidente dell’Assemblea costituente della Riserva della Biosfera Collina Po – Mab (UNESCO).

Introduce il Senatore Mauro Laus

Seguirà rinfresco

Prenotazione obbligatoria a: laurapompeo2020@gmail.com

Per maggiori informazioni: laurapompeo2020@gmail.com

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook di Laura Pompeo.

Sara D’Amario, scrittrice, regista e attrice di teatro, cinema e televisione che negli anni è stata diretta da grandi cinema italiano come Mimmo Calopresti in “Preferisco il rumore del mare”, Nanni Moretti in “Caos Calmo”, ha recitato insieme a Toni Servillo ne “La ragazza del lago”.