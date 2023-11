Firenze, trovato morto in casa legato e con sacchetto in testa: si indaga per omicidio

(Adnkronos) – Un uomo di 72 anni, cittadino iraniano, è stato trovato morto nel suo appartamento a Firenze, in via de Pinedo, nel quartiere di Novoli. A scoprire il corpo è stato un parente. Secondo quanto si apprende, l'uomo sarebbe stato trovato legato e con un sacchetto in testa. L'ipotesi è che si tratti di un omicidio. Sul posto la polizia, con le volanti, gli investigatori della squadra mobile e la scientifica. Da quanto si è appreso, sembra che il 72enne vivesse nell'abitazione dal 1976. L'anziano è stato trovato senza vita da uno dei suoi fratelli nel primo pomeriggio. La porta di casa sarebbe stata aperta. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)