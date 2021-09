Film porno da Mondovì a YouPorn: la procura indaga

E’ ormai diventato un caso il film porno girato a Mondovì, anche in luoghi noti e facilmente riconoscibili, e che ha iniziato a diffondersi prima su YouPorn poi anche nelle chat private dei cittadini che hanno appunto riconosciuto le location, come la chiesa della Missione in pieno centro, in piazza Maggiore, e il giardino del Belvedere.

Il filmato che è diventato virale è stato ora rimosso dal sito di video hard gratuiti, ma l’amministrazione cittadina non è intenzionata a farla passare liscia. Il sindaco Paolo Adriano non commenta per evitare altro clamore, ma l’amministrazione comunale ha già informato la Procura cuneese che starebbe ora indagando. L’ipotesi di reato più probabile è quella di atti osceni in luogo pubblico, che in realtà è stato di recente depenalizzato ma che è comunque un reato perseguibile se avviene in aree accessibili ai minori.

Non solo il Comune potrebbe anche scegliere di percorrere le vie legali se dovesse valutare che ci sono estremi lesivi per l’immagine della città.