A Torino arrivano 70 nuovi tram

La sindaca Chiara Appendino che ha visitato oggi la Hitachi Rail di Napoli dove sono in costruzione i nuovi tram che nei prossimi mesi circoleranno per Torino. Sono 70 in tutto e i primi saranno nelle strade cittadine a partire da gennaio 2021.

“È un mezzo straordinario – dice Appendino -, frutto di un’azienda magnifica che ha competenze, capacità e professionalità e che si è messa al servizio della nostra comunità. Erano tanti anni che la Città non acquistava tram nuovi e questa è stata una nostra priorità. Questo primo tram -arriverà a dicembre per i collaudi e sarà su strada dal mese di gennaio”.

Come ha spiegato la prima cittadina si tratta di “mezzi altamente tecnologici, anche per quel che riguarda la cabina di guida, e perfettamente accessibili con un’area dedicata alle persone con disabilità, anche con un punto per chi ha problemi di vista con uno spazio per i cani guida. Siamo orgogliosissimi per questi mezzi più confortevoli, innovativi e più belli”.