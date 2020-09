Fifa 21, ecco il pre-download per Xbox One

Manca un mese all’uscita di Fifa 21 ma l’attesa cresce. E per i più appassionati del gioco di simulazione calcistica di EA Sports settembre offre tante soddisfazioni e curiosità. Già da oggi infatti è disponibile il pre-download dei primi file per chi ha preordinato il game per Xbox One. Un’occasione per preparare lo spazio sulla console e scaricare i dati necesario.

Per il resto chi ha effettuato l’ordine per l’edizione Standard potrà accedere al gioco dalla mezzanotte tra 8 e 9 ottobre, mentre le edizioni Champions e Ultimate Edition saranno disponibili dalla mezzanotte tra 5 e 6 ottobre.

Il peso del gioco è di 39.87 GB su Xbox One.