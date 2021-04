Ex Embraco, presidio a Torino a dieci giorni dai licenziamenti

Presidio dei lavoratori della Ex Embraco di Riva di Chieri domani sotto il palazzo della Regione Piemonte, in piazza Castello a Torino, in occasione del vertice organizzato dal Mise a cui prenderanno parte il ministro Giancarlo Giorgetti e i presidenti di Piemonte e Veneto, Alberto Cirio e Luca Zaia.

I lavoratori attenderanno in piazza di conoscere l’esito dell’incontro e di capire quali margini ci siano per evitare i licenziamenti collettivi che scatteranno il prossimo 25 aprile.