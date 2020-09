Entra al cimitero di Moncalieri senza mascherina: 400 euro di multa

Un cittadino di Moncalieri, in provincia di Torino, si è visto recapitare una multa da 400 euro, per non aver indossato la mascherina anti Covid dentro il cimitero.

L’ordinanza è in vigore dall’inizio di maggio e l’uomo si sarebbe giustificando sostenendo che stava andando solo per pochi minuti alla lapide della moglie defunta.

Ma gli agenti della Polizia Municipale invece affermano che non è la prima volta che il vedovo entrava nel cimitero sprovvisto della mascherina. Così è scattata la multa, che è stata consegnata al comando dei vigili in quanto l’uomo non ha aperto la porta di casa ai messi comunali per la notifica della sanzione.

- Advertisement -

.