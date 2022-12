 É sicuro giocare nei casinò online stranieri?

Quando si parla di casino online stranieri, si fa riferimento in particolare a quelle piattaforme che non hanno la licenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I migliori casino online stranieri , però, non sono sprovvisti di autorizzazione, ma semplicemente non hanno questa licenza italiana. Questo, quindi, non vuol dire che siano poco affidabili o non sicuri, sempre a patto che si scelgano le piattaforme giuste.

Giocare nei casinò stranieri, infatti, può riservare qualche brutta esperienza, soprattutto se non si sceglie un sito affidabile. In giro, infatti, troverai decine di casino decisamente poco sicuri.

D’altro canto, però, ci sono anche tantissimi casinò online che, invece, meritano la tua fiducia. E nel corso dei vari paragrafi ti parleremo degli aspetti che ci permettono di capire se giocare in un determinato casinò online sia sicuro o meno. Si tratta, quindi, di informazioni che ti torneranno sicuramente utili.

Cosa Cercare Nei Casino Online Stranieri Sicuri

Ecco due degli aspetti più importanti a cui prestare attenzione quando si gioca online in casino stranieri.

Licenza

Ogni volta che inizi a giocare su un nuovo casinò online la licenza deve sempre essere il primo punto a cui prestare attenzione. Questo perché ti permette di avere la garanzia che il sito sia stato controllato da enti preposti e che, naturalmente, abbia superato tutti i controlli.

Visto che stiamo parlando di casino online non AAMS, sappi che ci sono comunque tante altre licenze che, invece, possiamo ritenere affidabili. Ecco le più popolari:

MGA: la licenza della Malta Gambling Authority è di certo una delle migliori in questo settore. Malta, poi, ospita diversi casinò ed effettua controlli serrati.

UKGC: è la licenza britannica rilasciata dalla Gambling Commission. Tra le licenze è una delle più popolari e si basa su controllo rigoroso di diversi aspetti.

Curaçao: forse è una delle meno conosciute tra quelle citate, ma nel campo del gambling la licenza eGaming rilasciata da questo stato dimostra una certa affidabilità.

Forum e Recensioni

Per giocare in maniera sicura nei casinò online bisogna sempre andare alla ricerca dei pareri degli esperti e dei giocatori che prima di te hanno provato la piattaforma. In questo modo, infatti, saprai subito se il sito si è dimostrato all’altezza delle tue aspettative o se ha creato problemi ai giocatori.

Per avere queste informazioni puoi semplicemente andare sui forum del settore e leggere il parere degli utenti o affidarti a recensioni serie ed imparziali. Così facendo avrai un’esperienza diretta per poter prendere una decisione consapevole.

Cosa Succede se Gioco in Casino Stranieri non Sicuri

Teniamo molto al fatto che tu possa avere la migliore esperienza di gioco e per questo devi assolutamente stare alla larga da siti che non sembrano affidabili. I rischi quando si gioca online, infatti, sono tanti.

In particolare, potresti ritrovarti a puntare su una piattaforma che ha dei giochi truccati. Quindi, giocheresti e giocheresti ancora senza sapere che in realtà non hai alcuna chance di vittoria.

L’altro grande pericolo è che le tue vincite non siano mai pagate. In pratica, anche se sei riuscito a conquistare un premio al tavolo da gioco o alle slot, in realtà il sito si inventerà una qualsiasi scusa per far sì che tu non possa mai prelevare il denaro. Oppure dirà che non hai rispettato chissà quali criteri e ti bloccherà l’account.

Queste, ovviamente, sono cose che non potrebbero mai accadere su una piattaforma che dispone di una autorizzazione valida.