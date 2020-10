E’ la settimana di Fifa 21. E c’è chi spera nella rottura del Day One

Manca sempre meno all’uscita di Fifa 21. Il game di Ea Sports quest’anno ha rinviato di alcune settimane l’uscita, rispetto a quella canonica di fine settembre. Ma dal 9 ottobre il videogioco sarà disponibile sia nei negozi che per acquisti online.

Certo in molti hanno già prenotato una loro copia e devono solo attendere l’arrivo da parte del corriere (per chi ha ordinato online) o di andare a ritirarla nei negozi. Ma c’è anche chi ha scelto di aspettare sperando nella fatidica rottura del Day One e in questi giorni si aggirerà tra i negozi per vedere se c’è già chi lo vende.

Al momento tutto ancora tace e non sembrano esserci casi di store che già hanno messoi in vendita il gioco, né segnalazioni di chi ne ha già una copia. Ma è possibile che nelle prossime ore qualche venditore decida di anticipare i tempi.

Non va dimenticato inoltre, che se per l’edizione standard bisognerà aspettare il 9 ottobre per quelle Champions e Ultimate il countdown finisce alla mezzanotte del 6 ottobre. Chissà dunque che da domani non si possano avere le prime recensioni del gioco!