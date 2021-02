Demos si schiera con Lo Russo: “Miglior scelta per Torino”

“DemoS – Democrazia Solidale, ritiene che la candidatura di Stefano Lo Russo possa rappresentare per ila Città di Torino e la sua area metropolitana la scelta migliore sia in termini di proposta programmatica che per il percorso politico e l’esperienza professionale”. Così in una nota il movimento Demos sulla corsa a sindaco del capoluogo piemontese. “Auspichiamo in tempi brevi una sintesi all’interno della coalizione di centro sinistra che permetta di potere avviare un percorso di rinascita e sviluppo della città nei prossimi dieci anni che sappia mettere al centro dell’agenda politica le persone e l’ambiente”, concludono da Demos .